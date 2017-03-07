В России вводят новые нормы труда женщин / Беременным – больше солнца, младенцам – комнату для кормления

Публикации за 07.03.17

Роспотребнадзор пересмотрел требования к условиям труда женщин. Прежние правила были разработаны более 20 лет назад. Теперь беременные должны трудиться только при естественном освещении, а для матерей с грудными детьми работодатель должен организовать специальную комнату для кормления. Эксперты уверены, что большинство компаний, работающих в стране, будут пренебрегать новыми нормами.

Проект СанПиНа «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда женщин» учитывает все изменения, внесенные в российские законы с 1996 года, когда были приняты действующие гигиенические требования, пишут «Известия». Кроме того, новые правила женского труда теперь соответствуют требованиям Всемирной организации здравоохранения, Евросоюза и Международной организации труда. Документ находится на согласовании в правительстве.

Новые правила в первую очередь обязывают работодателя предупреждать женщин при приеме на работу о возможном риске для здоровья, в том числе репродуктивного. За нарушение требований предусматривается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность, контролировать исполнение законодательства обязан Роспотребнадзор.

Отдельный пункт документа касается беременных женщин, которым компания должна обеспечить возможность работы при естественном освещении. По мнению медиков, «световое голодание» значительно влияет на здоровье женщин, ожидающих ребенка, и может оказать негативное влияние, как на мать, так и на развитие плода. Впрочем, как именно работодатель будет соблюдать это правило, например, зимой, когда в некоторых районах страны солнечного света нет месяцами, документ не уточняет.

Также в новых правилах речь идет о работе беременных за ПК. Теперь будущие мамы не должны проводить за компьютером более трех часов в день. Если работа женщины предполагает больше времени в компании электромагнитных полей широкополосного спектра, которые излучают вычислительные машины, то организация обязана предоставить другую работу с сохранением среднего заработка.

Помимо этого, новые требования Роспотребнадзора учитывают интересы матерей с детьми в возрасте до полутора лет. Ведомство предлагает обязать работодателей организовывать специальные комнаты для кормления, где будет все необходимое: столы для пеленания, раковина, горячая и холодная вода. Один из главных аргументов состоит в том, что у некоторых организаций такие комнаты уже имеются. Между тем, эксперты считают, что таким образом власти отбирают у женщины возможность воспитывать своего малыша дома.

В настоящее время российские женщины не пользуются уже имеющимися у них правами, и вряд ли им будут доступны удобства, предусмотренные новыми требованиями, говорят эксперты трудовой сферы. Фактически, новый СанПиН – это формальный документ. Возможно, крупные организации и будут придерживаться законодательства, чего нельзя сказать о подавляющем большинстве. А между тем, случаи, чтобы проверяющие органы привлекли к ответственности работодателя за нарушение условий труда женщин, в нашей стране практически не встречаются.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.03.17

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