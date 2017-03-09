Минобр нашел среди школьников 8% наркоманов / Но почти две трети учащихся отказались участвовать в исследовании

Публикации за 09.03.17

Минобрнауки обнаружило, что среди школьников 11-18 лет почти каждый десятый «склонен к употреблению наркотиков», как уклончиво сформулировали в министерстве. При этом около двух третей учащихся отказались обсуждать с чиновниками психоактивные вещества и свое отношение к ним. Из 10 миллионов школьников в добровольном тестировании приняли участие лишь 3,4 миллиона.

В Минобрнауки подвели итоги глобального исследования, в ходе которого изучалась склонность российских школьников употреблению наркотиков и степень вовлеченности учащихся в эту среду. В анкетах задавались не только прямые и косвенные вопросы, позволяющие с большей или меньшей долей уверенности предположить, что респондент имел опыт употребления наркотиков. Исследователи изучали также, насколько ученики школ знакомы с околонаркотическим сленгом, с теориями, связанными с употреблением ПАВ (психоактивных веществ) и какие именно из сотен препаратов изобретенных в лабораториях или имеющих естественное происхождение им известны. Заодно в исследовании изучались отношение к курению и ранней половой жизни. Причем сразу после старта проекта родители и медики недоумевали: для шестиклассников и выпускников вопросы были одинаковыми.

По информации «Интерфакса», который приводит часть результатов исследования Минобра, худшие показатели были получены в Татарстане (18,5% вовлеченных у употребление наркотиков школьников), Туве (18,1%), Ульяновской области (17,2%), Магаданской области (16,3%), Москве (11,8%) и Ненецком автономном округе (10,8%). При этом чиновникам от образования не удалось протестировать достаточное для обработки данных количество учащихся Бурятии, Калмыкии, Кемеровской области и на Чукотке. В остальных регионах среди той трети учеников, что согласились стать респондентами, показатели вовлеченности были в 10% и ниже.

Закон о тестировании подростков на наркотики был принят в 2013 году. Участие в исследовании добровольное: подростки до 14 лет участвуют в нем с письменного согласия родителей, а старше 15 лет – после личного согласия. Тестирование состоит из двух этапов: первый – социально- психологический, в рамках которого обучающихся попросят ответить на вопросы специальной анкеты; второй – предусматривает медицинские профилактические осмотры, сдачу необходимых анализов для выявления в организме следов наркотических средств. При этом выявление медиками факта употребления наркотиков подростком влечет госпитализацию. для этой меры также требуется согласие родителей или самого потенциального пациента наркодиспансера.

В 2016 году Минздрав принял новый порядок тестирования школьников на наркотики с занесением результатов обследования в медицинскую карту. В том же году в Госдуму был внесен законопроект, дающий полиции и школе право отправлять ребенка «со странным поведением» сдавать анализы без согласия родителей, а в Совете при президенте РФ по правам человека предлагали тестировать учащихся на наркотики без их согласия.

Москва, Алексей Усов

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