Ученые раскрыли последнюю загадку лейкемии

Публикации за 13.03.17

Западные биологи смогли выяснить природу лейкемии, что поможет создать более эффективные методы борьбы с раком и, возможно, прояснит эволюцию некоторых видов млекопитающих, пишет британская газета The Telegraph.

Согласно выводам ученых, заболевание появилось около 20-45 млн лет назад. В останках одного из видов летучих мышей – «обыкновенных длиннокрылых», которые сейчас находятся под угрозой вымирания, ученые обнаружили дельта-ретровирусы, которые вызывали болезнь, по характеристикам похожую на лейкемию.

«Открытие этой вирусной последовательности заполнил последний неизвестный пробел в истории ретровирусов», – прокомментировал результаты исследования доктор Роберт Гиффорт из университета Глазго.

По его мнению, открытие позволяет понять связь дельта-ретровирусов и их носителей. Кроме этого, исследование может доказать, что эволюция некоторых видов млекопитающих была связана с угрозой этого заболевания.

Ежегодно в мире дельта-ретровирус HTLV-1 (Human T-lymphotropic virus), вызывающий злокачественные новообразования лимфоидной и кроветворной тканей, поражает 15-20 млн человек.

Лейкемия – злокачественное (неопластическое) заболевание кроветворной системы, при котором клетки костного мозга мутируют, не развиваясь в нормальные зрелые лейкоциты, и становятся раковыми. От других видов рака болезнь отличается тем, что при ней не образуется опухоль в каком-то одном месте. Около 60-70% причин возникновения лейкемии остаются неизвестными.

Москва, Мария Вяткина

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