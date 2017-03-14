Ученые выработали у обезьян иммунитет к ВИЧ

Публикации за 14.03.17

Американским и немецким молекулярным биологам впервые удалось вызвать мощную иммунную реакцию на обезьянью версию ВИЧ в организме макак. В экспериментах они использовали два недавно открытых антитела, которые подавляют большую часть штаммов ВИЧ. Такие данные приводятся в статье, опубликованной в журнале Nature.

По словам Мишеля Нуссенцвайга (Michel Nussenzweig) из университета Рокфеллеров в Нью-Йорке (США), благодаря новой терапии, организм дает мощную иммунную реакцию на ВИЧ, позволяя держать инфекцию под контролем. Он также отметил, что терапия схожа по своему механизму с иммунотерапией рака.

Издание отмечает, что крайне необычное антитело 3BNC117, способное подавлять размножение сразу нескольких разновидностей вируса иммунодефицита человека и «помечать» их для уничтожения иммунной системой Нуссенцвайг и его коллеги открыли два года назад. Антитело атакует ключевую часть вируса – вырост на его оболочке.

Ученые сумели выделить антитело из организма ВИЧ-инфицированного, которое необычно сильно сопротивлялось инфекции и хорошо боролось с новыми штаммами вируса. Молекулы 3BNC117 подавляли вирус даже после прекращения приема антиретровирусных препаратов на протяжении трех месяцев.

Это натолкнуло ученых на мысль, что 3BNC117 и еще одно антитело широкого спектра действия – 10-1074 – можно использовать для приобретения почти полного иммунитета к ВИЧ. Для этого нужно ввести антитела в организм в первые дни и часы после заражения, когда вирус только начинает «окапываться " в клетках тела, и тогда иммунная система, используя эти антитела, начнет сама бороться с вирусом.

Заразив дюжину макак SHIV, «обезьяньей» версией ВИЧ, ученые через три дня ввели в их организмы большие дозы 3BNC117 и 10-1074. Как и ожидали ученые, антитела подавили размножение ВИЧ и продолжали подавлять вирус на протяжении последующих шести месяцев, пока их молекулы присутствовали в кровотоке. Затем вирус «вылез из окопов» и начал повторно размножаться, что было печально, но тоже ожидаемо.

Но в последующие 1,5 года произошло нечто совершенно неожиданное. У всех макак, кроме трех особей, развилась сильная или просто хорошая иммунная реакция на ВИЧ. Уровень инфекции в их организме резко упал до незаметного уровня, и больше никогда не повышался, несмотря на то, что обезьяны не принимали ни антиретровирусные препараты, ни антитела.

Дальнейшие опыты раскрыли причину обретения иммунитета обезьянами – оказалось, что молекулы 3BNC117 и 10-1074 «научили» так называемые CD8+ T-клетки, распознающие патогены и управляющие реакцией иммунной системы на них, «видеть» частицы ВИЧ и уничтожать их, передает РИА «Новости».

Эта методика борьбы с ВИЧ, как считают ученые, должна быть применимой и для лечения человека. В ближайшее время ученые проверят, работает ли она для обезьян, заразившихся ВИЧ за 2-6 недель до начала лечения – примерно такое время обычно проходит между заражением и обнаружением инфекции среди людей.

Нью-Йорк, Иван Гридин

Нью-Йорк. Другие новости 14.03.17

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