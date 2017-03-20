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Здоровье

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Публикации за 20.03.17

Ученые: Жить и работать в небоскребах вредно для здоровья

Ученые: Жить и работать в небоскребах вредно для здоровья

Британские ученые Эксетерского и Батского университетов выяснили, что жить и работать в небоскребах вредно для здоровья. Соответствующее исследование опубликовано на университета Бат.

Согласно выводам ученых, несмотря на кажущуюся прочность конструкций, сильные ветра заставляют высокие здание вибрировать и качаться. Несмотря на то, что большинство людей не ощущает этих движение, часть населения, которая постоянно находятся в этих зданиях, может страдать от беспричинного страха, постоянной сонливости или морской болезни.

По версии ученых, в высотках люди также могут испытывать усталость, подавленность, трудности концентрации и даже отсутствие мотивации.

«Люди тратят 90% своей жизни в зданиях, которые вибрируют нон-стоп, но еще очень мало достоверной информации о влиянии структурной вибрации на организм человека», – сказал профессор Эксетерского университета Алекс Павич.

Чтобы изучить влияние вибрации небоскребов на здоровье человека, учёные планируют построить новый полигон с тренажерами, который позволит воссоздать эти колебания и разработать программы реабилитации людей, которые пострадали от этого синдрома. На это исследование планируется потратить не менее 7,2 млн фунтов стерлингов.

Лондон, Мария Вяткина

Лондон. Другие новости 20.03.17

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