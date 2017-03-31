Опасный для людей вирус птичьего гриппа угрожает России / От него уже погибли несколько человек

Публикации за 31.03.17

Дальнему Востоку России угрожает опасный для жизни человека вирус птичьего гриппа. Об этом предупредил заместитель главы Россельхознадзора Николай Власов на коллегии ведомства. Появившийся в Юго-Восточной Азии вирус гриппа птиц убил уже несколько человек, отметил чиновник и призвал специалистов отнестись к этому очень внимательно.

«Вирус угрожает нашему Дальневосточному округу, если будет занос, – подчеркнул Власов. – Он не предопределен, но высоко вероятен».

Чиновник сообщил, что прежде этот опасный вирус появится в нижних частях Приморского края, а затем распространится через территорию Хабаровского края и Магаданскую область дальше – на Камчатку и Чукотку. «Нужно быть очень внимательными», – с таким призывом Власов обратился к сотрудникам контролирующих органов.

В пресс-службе Россельхознадзора уточнили, что речь идет об опасности попадания в Россию штамма H5N6.

Власов также рассказал, что еще один вирус птичьего гриппа родился в Центральной Азии и «его основной удар примет Кулундинская низменность в Сибири». В ведомстве не исключают, что этот вирус распространится до Ямала. «Вероятность этого высокая, поэтому необходимоо проводить работу, в том числе и с птицефабриками», – цитирует Власова РИА «Новости».

Кроме того, предупредил Власов, в зону риска входит Крым. «Ветслужба там как была никакущая, так и остается, – отметил чиновник. – Там можно ожидать очень неприятных вещей».

В настоящее время на территории России циркулирует штамм вируса птиц грипп из Европы. По словам замглавы ведомства, под его удар уже попало Подмосковье, где вирус был обнаружен на птицефабрике «Смена». «Затем грипп может «подняться» в Ленинградскую область, – предупредил Власов (цитата по «Интерфаксу». – А возвратный поток осенью уже ударит по Краснодарскому краю, Дагестану и Астрахани». Кроме того, по его словам, от гриппа птиц может пострадать Калининградская область.

Замглавы службы при этом указал, что случаев заболевания людей двумя последними видами птичьего гриппа пока не зарегистрировано.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 31.03.17

Китайские хирурги пересадили мужчине выращенное на его руке ухо (ФОТО). / В России думают запретить продажу чистящих средств и парфюмерии по ночам. ... ради борьбы с отравлениями суррогатами. / Минкульт передает РПЦ здания и храмы музея «Бородинское поле». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»