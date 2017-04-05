В России создана «вечная» защита от кариеса / Новая формула вошла в состав стоматологических материалов

Публикации за 05.04.17

Ученые из ряда российских исследовательских центров разработали особый наноматериал, после обработки которым зубы будут практически навечно защищены от разрушения из-за воздействия микробов, сообщает пресс-служба НИТУ МИСиС.

«Эта разработка является, по сути, технологической революцией в стоматологии. Антибактериальная добавка может использоваться не только в составе пломбы, но и в других стоматологических материалах, продлевая срок службы имплантатов. В нашей клинике препарат успешно применяется с сентября 2016 года», – рассказал главврач клиники «Росдент» и участник проекта Яков Карасенков.

Как уточняет РИА «Новости», исследователи под руководством доцента НИТУ «МИСиС» Георгия Фролова изучали свойства наночастиц, состоящих из оксидов титана, железа, цинка и еще некоторых металлов. Опыты показали, что эти частицы даже при весьма незначительных концентрациях могут убивать бактерии, действуя подобно антибиотикам или ферментам, которые организм вырабатывает для уничтожения микробов.

По словам Фролова, наличие этих наночастиц в стоматологических материалах, позволяет решить одну из главных проблем, с которой сталкиваются все посетители зубоврачебных кабинетов, – выпадение пломб и появление кариеса там, где пломба соприкасается с тканью зуба.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.04.17

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