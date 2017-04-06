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Публикации за 06.04.17

Россия заняла четвертое место среди самых курящих стран мира / За 2015 год от никотина погибли 283 тысячи человек

Россия заняла четвертое место среди самых курящих стран мира За 2015 год от никотина погибли 283 тысячи человек

Россия оказалась на четвертой строчке антирейтинга по потреблению никотина. По данным исследователей, за 2015 год от болезней, связанных с курением табака, умерли 283 тысячи россиян. В общей сложности число никотинозависимых людей в мире перевалило за миллиард.

По-прежнему число курильщиков на планете растет быстрее, чем число тех, кто бросил вредную привычку, говорится в исследовании американских ученых, опубликованных в журнале Lancet. На первом месте по количеству смертей от потребления никотина находится Китай, за ним идут Индия и США. Россия оказалась на четвертом месте, опередив Индонезию.

В 2015 году в России курили 8,3 миллиона женщин (12,3%) и 24,9 миллиона мужчин (38,2%). При этом по показателю никотиновой зависимости среди подростков в возрасте 15-19 лет наша страна находится на девятом месте.

В целом в мире два года назад курили 933 миллиона человек, однако, по словам ученых, на данный момент количество курильщиков превысило миллиард в основном за счет самых слаборазвитых стран мира. Если эти тренды сохранятся, то за текущее столетие курение убьет около миллиарда людей по всей планете.

Между тем, в 30 странах число никотинозависимых начало сокращаться, в чем исследователи видят позитивное влияние мер, принимаемых для борьбы с курением.

Москва, Зоя Осколкова

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