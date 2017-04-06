Россия заняла четвертое место среди самых курящих стран мира / За 2015 год от никотина погибли 283 тысячи человек

Публикации за 06.04.17

Россия оказалась на четвертой строчке антирейтинга по потреблению никотина. По данным исследователей, за 2015 год от болезней, связанных с курением табака, умерли 283 тысячи россиян. В общей сложности число никотинозависимых людей в мире перевалило за миллиард.

По-прежнему число курильщиков на планете растет быстрее, чем число тех, кто бросил вредную привычку, говорится в исследовании американских ученых, опубликованных в журнале Lancet. На первом месте по количеству смертей от потребления никотина находится Китай, за ним идут Индия и США. Россия оказалась на четвертом месте, опередив Индонезию.

В 2015 году в России курили 8,3 миллиона женщин (12,3%) и 24,9 миллиона мужчин (38,2%). При этом по показателю никотиновой зависимости среди подростков в возрасте 15-19 лет наша страна находится на девятом месте.

В целом в мире два года назад курили 933 миллиона человек, однако, по словам ученых, на данный момент количество курильщиков превысило миллиард в основном за счет самых слаборазвитых стран мира. Если эти тренды сохранятся, то за текущее столетие курение убьет около миллиарда людей по всей планете.

Между тем, в 30 странах число никотинозависимых начало сокращаться, в чем исследователи видят позитивное влияние мер, принимаемых для борьбы с курением.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.04.17

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