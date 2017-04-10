Минпромторг хочет легализовать производство опиумного мака

Публикации за 10.04.17

В России могут разрешить промышленное производство опиумного мака для последующего изготовления лекарственных препаратов, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в Минпромторге.

По данным источников ведомства предлагает разрешить культивирование наркосодержащих растений только в промышленных целях, а не для личного использования. При этом собеседник издания уточнил, что производство наркосодержащих лекарств имеет приоритетное значение для развития фармацевтической промышленности.

Сейчас в России зарегистрированы 13 опийных препаратов (девять из них включены в перечень жизненно необходимых и важных). Для их производства госпредприятия используют зарубежное сырье, что ведет к удорожанию препаратов.

Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов оценил рынок обезболивающих на основе опиума в России в $20-40 млн (порядка 1,2-2,4 млрд рублей). Он отметил, что как в денежном выражении, так и в упаковках доля таких препаратов составляет не больше 0,5% всего фармацевтического рынка. «Все наркотические анальгетики стоят недорого», поэтому не стоит опасаться значительного повышения конечной стоимости лекарственного препарата, отметил эксперт. Он также добавил, что за эти препараты «население не платит из собственного кошелька», их закупает государство.

«Наркотические препараты и анальгетики употребляют лица, имеющие выраженный болевой синдром, например, онкологические больные, в основном на последней стадии. Потребность в этой категории товара есть всегда. Как минимум полмиллиона человек имеют потребность в наркотическом обезболивании. На сегодняшний день все наркосодержащие препараты, даже произведенные в России, изготавливаются только из импортного сырья, потому что в России его нет. Мы должны обезопасить себя от всех внешнеполитических обстоятельств и наладить собственное производство», – считает эксперт.

Культивирование «опийных» сортов мака было запрещено в 1987 году решением Совета министров СССР. До этого выращиванием маков и производством опиума занимался «Лекарстпром». Плантации находились на территории Киргизской ССР. Селекцией опиумного мака занимался Всесоюзный институт лекарственных растений, даже разработавший несколько собственных сортов – «Пржевальский-222», «Пржевальский-D250» и «Пржевальский-133».

Москва, Иван Гридин

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