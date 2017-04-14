Медицина идет ко дну: Росздравнадзор констатировал низкую доступность и качество медпомощи / За год число нарушений в больницах и поликлиниках выросло вдвое

Публикации за 14.04.17

В России в 2016 году, по данным Росздравнадзора, вдвое увеличилось число нарушений стандартов оказания медицинской помощи в больницах и поликлиниках. В прошлом году ведомство провело проверки соблюдения стандартов медпомощи почти в 6 тыс. медицинских учреждениях и в каждом третьем из них выявлены нарушения. Об этом говорится в материалах надзорного ведомства, представленных сегодня на заседании коллегии Росздравнадзора по итогам работы в 2016 году.

По данным ведомства, были проверены 5834 медицинские организации, нарушения были выявлены в 1679 из них, передает RNS. Отмечается, что количество выявленных нарушений стандартов медицинской помощи в минувшем году выросло практически в два раза по сравнению с 2015 годом. В числе наиболее часто выявляемых нарушений – низкая доступность и качество медицинской помощи, медицинское вмешательство без согласия пациента или его представителя, подмена бесплатных услуг платными, отказ в оказании медицинской помощи, отмечается в материалах.

При этом, указали в Росздравнадзоре, в каждой десятом медицинском учреждении по результатам прошлогодних проверок осмотры проводились врачами без соответствующей квалификации. «Настораживает тот факт, что в каждой десятой медицинской организации осмотры проводились врачами, не имеющими соответствующей квалификации, это направление требует повышенного внимания Росздравнадзора», – цитирует материалы презентации ИА «Москва».

Также отмечается, что в 2016 году при проведении медэкспертиз в каждой третьей проверенной организации допускались нарушения ведения документации, а в каждой седьмой – нарушения порядка проведения медицинских экспертиз.

Росздравнадзор также отчитался о росте цен на лекарства в минувшем году. По данным ведомства, розничные цены на медикаменты, не входящие в список жизненно важных, в 2016 году увеличились на 7,4%, тогда как жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) подорожали в рознице на 1,4%. «Уровень цен на эту группу препаратов стоимостью до 50 рублей в 2016 году повысился на 1,6%», – сообщили в Росздравнадзоре.

При этом серьезной проблемой является отсутствие части льготных лекарств для лечения ВИЧ и онкологии в большинстве регионов России, сообщило ведомство. Лекарственное обеспечение жителей страны ЖНВЛП составляет 64%. При этом больше всего проблем возникает у пациентов с ВИЧ-инфекцией и онкологией. Как следует из мониторинга ценовой и ассортиментной доступности лекарственных препаратов, проведенного Росздравнадзором в феврале, некоторые медикаменты для лечения этих заболеваний отсутствуют в 70 регионах страны, сообщает газета «Известия». В качестве причин такого положения эксперты называют нехватку средств в бюджете на закупку дорогих лекарств, недостаток мощностей фармацевтических компаний России, а также злоупотребления со стороны региональных властей при формировании местных перечней льготного лекарственного обеспечения.

По данным Росздравнадзора, в среднем по России на фармацевтическом рынке находится 418 международных непатентованных наименований (МНН) из 646, входящих в перечень ЖНВЛП.

Из мониторинга Росздравнадзора следует, что такие препараты для лечения ВИЧ, как например, ставудин, отсутствует в 73 регионах, лопиновир+ретоновир – в 56, атаназивир, абакавир и эфавиренз – в 68 регионах.

Сложная ситуация сложилась с обеспеченностью ЖНВЛП, предназначенными для лечения онкологии. К примеру, противоопухолевых средств мелфолан, сунитиниб и бортезомиб нет почти в 70 регионах, а трастузумаб, препарат для лечения рака молочной железы, не найти в 64 регионах страны.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 13.04.17

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