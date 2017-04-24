NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Здоровье

■■■■■■■■■

Публикации за 24.04.17

Мыши подтвердили: темный шоколад продлевает жизнь

Мыши подтвердили: темный шоколад продлевает жизнь

Ученые из Калифорнийского университета заявили, что темный шоколад оздоравливает организм и обращает вспять процесс старения. Выводы основаны на результатах проведенного ими исследования на стареющих мышах. Подопытные грызуны в течение двух недель получали флавоноид эпикатехин – полезное соединение, содержащееся в темном шоколаде.

Исследователи установили, что эпикатехин снижал у мышей уровни окислительного стресса и воспаления нервной ткани, сообщает издание MED daily. Известно, что эти процессы связаны с болезнью Альцгеймера. У мышей, получавших эпикатехин, улучшалась память и отступала тревожность.

Ранее ученые подтвердили пользу темного шоколада для сердца и обмена веществ: лакомство снижает уровень триглицеридов, повышает чувствительность к инсулину и борется с системными воспалительными процессами в организме.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 24.04.17

В Москве молодые люди насмерть отравились веселящим газом. / В Москве женщина умерла во время косметологической процедуры. / «Расширить и углУбить»: южноуральских чиновников обвинили в профанации оценки качества медицинских услуг (ВИДЕО).

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter