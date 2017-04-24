Мыши подтвердили: темный шоколад продлевает жизнь

Публикации за 24.04.17

Ученые из Калифорнийского университета заявили, что темный шоколад оздоравливает организм и обращает вспять процесс старения. Выводы основаны на результатах проведенного ими исследования на стареющих мышах. Подопытные грызуны в течение двух недель получали флавоноид эпикатехин – полезное соединение, содержащееся в темном шоколаде.

Исследователи установили, что эпикатехин снижал у мышей уровни окислительного стресса и воспаления нервной ткани, сообщает издание MED daily. Известно, что эти процессы связаны с болезнью Альцгеймера. У мышей, получавших эпикатехин, улучшалась память и отступала тревожность.

Ранее ученые подтвердили пользу темного шоколада для сердца и обмена веществ: лакомство снижает уровень триглицеридов, повышает чувствительность к инсулину и борется с системными воспалительными процессами в организме.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 24.04.17

В Москве молодые люди насмерть отравились веселящим газом. / В Москве женщина умерла во время косметологической процедуры. / «Расширить и углУбить»: южноуральских чиновников обвинили в профанации оценки качества медицинских услуг (ВИДЕО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»