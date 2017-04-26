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Публикации за 26.04.17

Роспотребнадзор запретил ввоз вина крупнейшего завода Черногории / В напитках обнаружены пестициды и пластификаторы

Роспотребнадзор запретил ввоз вина крупнейшего завода Черногории В напитках обнаружены пестициды и пластификаторы

Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию продукции крупнейшего в Черногории производителя вина. Поводом стало несоответствие товара требованиям качества и безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В 2017 году Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выявлены 24 партии алкогольной продукции (изготовитель «13.JUL PLANTAZE» AD, Республика Черногория), не соответствующие по показателям качества и безопасности требованиям действующего законодательства в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения», – говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что исследования показали, что в продукции были обнаружены пестициды и пластификаторы, а также посторонние включения. «Несмотря на предостережения, производитель «13.JUL PLANTAZE» до настоящего времени не представил информацию по устранению нарушений требований в области защиты прав потребителей и обеспечению безопасности алкогольной продукции, поставляемой в Россию», – добавили в ведомстве.

Также уточняется, что партии алкогольной продукции, не соответствующие установленным требованиям, были изъяты из оборота, а материалы переданы в суд.

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