Российские ученые выявили новый вид клещевого боррелиоза / «Он в банке сидит, хвостом бьет»

Публикации за 26.04.17

Исследователи лаборатории природно-очаговых инфекций ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора выявили новый вид тяжелого заболевания, переносимого клещами. Спирохетой боррелия Миямото заражено до 10% клещей по всей России. Опасность состоит в том, что врачи путают новую болезнь с клещевым энцефалитом и неправильно лечат пациентов.

Впервые ранее неизвестная спирохета-боррелия была обнаружена в Японии, с тех пор бактерию находили по всему миру, в том числе и в России. По словам эпидемиолога Роспотребнадзора Александра Платонова, клинические штаммы нового возбудителя боррелиоза удалось высеять только российским ученым.

Как заявил Платонов в интервью «Известиям», с 2002 года клещи, зараженные боррелией Миямото, встречаются на всей территории России: она есть в Хабаровске, Иркутске, Барнауле и далее – до Курска, Ставрополя и Архангельска. В прошлом году исследователи высеяли шесть штаммов из крови реальных пациентов, заболевших после присасывания клеща в Екатеринбурге и Ижевске.

Согласно информации Роспотребнадзора, в этом году отмечена аномально ранняя активность клещей. До сегодняшнего дня к медикам обратились 3 тысячи укушенных. При этом у половины пациентов, зараженных боррелиозом, была диагностирована болезнь Лайма с мигрирующей эритемой, у другой половины – безэритемная форма, вызванная новым возбудителем.

У человека, пораженного новой инфекцией, несколько дней держится высокая температура – 40,5-41 градус. Кроме того, больного мучает тошнота, рвота, боли в мышцах, головные боли, боли в суставах. Начинаются нарушения в работе печени и почек. Симптомы можно даже спутать с гриппом, ОРЗ или отравлением.

Медики, знающие, что пострадавшего укусил клеш, начинают лечить его от клещевого энцефалита, проводят противовирусные мероприятия и не дают антибиотиков. Что может повлечь необратимые последствия для здоровья.

Кроме того, Платонов отметил, что в последнее время клещи стали городским бедствием. Если раньше людей кусали чаще в лесу, то теперь клещевой боррелиоз можно подхватить в парке. При этом регулярную антиклещевую обработку санслужбы проводят только в детских лагерях и санаториях.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.04.17

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