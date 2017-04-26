NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Здоровье

■■■■■■■■■

Публикации за 26.04.17

Роспотребнадзор предупредил россиян о бушующей в Европе эпидемии кори

Роспотребнадзор предупредил россиян о бушующей в Европе эпидемии кори

В Европе зарегистрирован рост числа заболевших корью, говорится в сообщении Роспотребнадзора

В странах европейского региона с начала 2017 года зафиксирован эпидемический подъем заболеваемости корью, отметили в ведомстве. Общее число заболевших составляет более 4 тыс. человек, а наибольшее число случаев зарегистрировано в Румынии и Италии. Отмечается, что случаи заболеваний отмечены в 14 странах, в том числе Австрии, Болгарии, Бельгии, Чехии, Венгрии, Франции, Германии, Швеции, Португалии, Исландии, Испании и Швейцарии.

«В некоторых случаях зарегистрированы летальные исходы, – указали в Роспотребнадзоре. – Также отмечены случаи заражения медицинского персонала». В ведомстве связывают рост заболеваемости с «низким уровнем иммунизации населения» и «отсутствием ограничительных мероприятий в очагах болезни».

В ведомстве попросили россиян учитывать эту информацию при планировании поездок в Европу.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 26.04.17

Российские ученые выявили новый вид клещевого боррелиоза. «Он в банке сидит, хвостом бьет». / Ученые США изобрели искусственную матку для недоношенных детей. / Минфин выступил за повсеместный запрет алкоэнергетиков.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter