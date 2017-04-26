Роспотребнадзор предупредил россиян о бушующей в Европе эпидемии кори

Публикации за 26.04.17

В Европе зарегистрирован рост числа заболевших корью, говорится в сообщении Роспотребнадзора

В странах европейского региона с начала 2017 года зафиксирован эпидемический подъем заболеваемости корью, отметили в ведомстве. Общее число заболевших составляет более 4 тыс. человек, а наибольшее число случаев зарегистрировано в Румынии и Италии. Отмечается, что случаи заболеваний отмечены в 14 странах, в том числе Австрии, Болгарии, Бельгии, Чехии, Венгрии, Франции, Германии, Швеции, Португалии, Исландии, Испании и Швейцарии.

«В некоторых случаях зарегистрированы летальные исходы, – указали в Роспотребнадзоре. – Также отмечены случаи заражения медицинского персонала». В ведомстве связывают рост заболеваемости с «низким уровнем иммунизации населения» и «отсутствием ограничительных мероприятий в очагах болезни».

В ведомстве попросили россиян учитывать эту информацию при планировании поездок в Европу.

Москва, Ольга Панфилова

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