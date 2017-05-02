Ученые выявили связь между группой крови и риском инфаркта

Публикации за 02.05.17

Ученые из Нидерландов пришли к выводу, что риск инфаркта и других проблем с сердцем напрямую зависит от группы крови человека. Статья об этом открытии опубликована на сайте специализированном голландского научного издания.

Специалисты провели исследование, в котором участвовали 1,3 млн человек, и выяснили, что более подвержены сердечным заболеваниям люди со II, III и IV группами крови. Ученые подчеркнули, что люди с I группой крови имеют наименьший риск получить инфаркт и другие проблем с сердцем.

Ученые отметили, что риск уменьшается в том случае, если человек ведет активный образ жизни, правильно питается и не имеет вредных привычек, сообщает riafan.ru. Также специалисты советуют регулярно проходить медицинское обследование.

Москва, Светлана Петрова

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