В России хотят отказаться от сертификации лекарств / Останется лишь выборочная проверка

Публикации за 03.05.17

Минпромторг предлагает отменить обязательную сертификацию лекарственных препаратов. Фармацевтические компании идею поддерживают и уверяют, что не стоит ждать ухудшения качества лекарств, так как остаются декларации соответствия, составляемые производителями. В свою очередь эксперты считают, что в этой области необходим внешний контроль. К тому же экономия на сертификатах не отразится на ценах.

О своих планах по отмене сертификации лекарств Министерство промышленности и торговли объявило в итоговом докладе за прошлый год. В документе ставятся цели и задачи ведомства на 2017 год, среди них есть и подготовка проекта постановления правительства РФ «О внесении изменений в постановление правительства РФ от 1 декабря 2009 года № 982», пишут «Известия». Минпромторг не уточняет причин, по которым потребовалось вносить изменения. В Минздраве проект пока не видели.

В настоящее время фармацевтические производители обязаны получать сертификат на каждую линию произведенных лекарств. Это необходимо для того, чтобы на рынок не попадали подделки и брак. По результатам исследований в аккредитованных лабораториях каждую серию в несколько тысяч упаковок подтверждает сертификат соответствия. Если его отменят, производителям в любом случае придется составлять декларацию о соответствии препарата утвержденным государством нормам. Лицо, подписывающее декларацию, несет ответственность вплоть до уголовной.

Кроме того, сохранится выборочный контроль качества со стороны Росздравнадзора, порядок которого был утвержден два года назад. Специалисты службы отбирают и исследуют образцы препаратов, если качество оказывается неудовлетворительным, лекарство может быть переведено на посерийный контроль, или вовсе изъято из оборота.

Сами производители отмену сертификации называют снятием лишнего административного барьера. Впрочем, ожидать снижения цен на лекарства не стоит. Уменьшение расходов фармкомпаний будет настолько невелико, что заметить это будет невозможно.

Тем временем, глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский считает, что самостоятельное декларирование лекарств производителями не имеет никакого смысла, так как необходим внешний контроль. При этом плюсы отмены сертификации не очевидны, так как в России нет системы мониторинга качества лекарств и каких-либо статистических данных о положении дел в этой сфере.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.05.17

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