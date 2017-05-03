Ученые нашли связь между уровнем сахара в крови и раком мозга / У диабетиков риск возникновения глиомы ниже

Публикации за 03.05.17

Низкая концентрация сахара в крови и тканях мозга оказалась статистически связана с высокой вероятностью развития глиомы – злокачественной опухоли нервной ткани. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

«Диабет и высокий уровень глюкозы в крови увеличивают вероятность развития рака сразу в нескольких органах и тканях, таких как прямая кишка, молочные железы и мочевой пузырь. В данном случае опухоли чаще возникают в мозге у людей, у которых наблюдается нормальный уровень сахара, чем у диабетиков и людей с высокой долей глюкозы в крови», – пояснила Джудит Шварцбаум (Judith Schwartzbaum) из университета штата Огайо в Коламбусе (США).

Глиома – один из самых распространенных типов рака головного или спинного мозга. Такие опухоли развиваются не из нервных клеток, а из так называемой глии – соединительной ткани мозга, которая защищает нейроны от повреждений и инфекций и снабжает их питательными веществами. Как правило, подобные формы рака неизлечимы – фактически все носители глиомы умирают через год-два после обнаружения опухоли.

На сегодняшний день ученые не пришли к единому мнению, по каким причинам развивается глиома, и что этому способствует или мешает. Часть исследователей связывает ее с диетой с низким содержанием витамина С и других антиоксидантов, а другие – с генетическими факторами и заражением цитомегаловирусом, отмечает РИА «Новости».

Шварцбаум и ее коллеги нашли еще один потенциальный фактор развития глиомы – недостаток сахара в крови. К такому выводу они пришли, изучив данные за почти 15 лет наблюдений за здоровьем порядка миллиона жителей Швеции и Австрии. Эти проекты, как отмечают ученые, были направлены на выявление связи неправильного питания и диабета с раком и другими тяжелыми болезнями.

Эта странность, считает Шварцбаум, связана с главным движущим фактором диабета – изменениями в работе инсулина. Инсулин не только регулирует уровень сахара в крови, но и является мощнейшим гормоном роста. В мозге людей, страдающих от диабета или высокого уровня сахара, инсулина должно быть меньше, чем у здоровых людей, и это может замедлять рост опухоли и облегчать иммунной системе борьбу с глиомой на первых стадиях ее развития.

Когда опухоль успешно «окапывается» в мозге, она начинает потреблять большие количества питательных веществ и кислорода, что может объяснять, почему уровень сахара в крови участников наблюдений с уже имеющимся раком был выше. Все это, по мнению Шварцбаум, следует учитывать при диагностике и борьбе с раком мозга и разрабатывать такие виды химиотерапии и предупреждения развития опухоли, которые мешали бы раковым клеткам получать сахар уже после формирования и не давали бы шансов на их появление в еще здоровом мозге.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 03.05.17

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