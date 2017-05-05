Минздрав собирается сделать лекарства по рецепту бесплатными / На программу потребуется 500 млрд рублей ежегодно

Публикации за 05.05.17

Министерство здравоохранения разрабатывает проект системы лекарственного возмещения, в рамках которой все граждане России с полисами обязательного медицинского страхования (ОМС) смогут получать бесплатные препараты в аптеках по рецепту врача. Эксперты оценили стоимость программы в 500 млрд рублей в год.

Создание системы лекарственного возмещения было предусмотрено «Стратегией лекарственного обеспечения населения РФ на период до 2025 года», подготовленной Минздравом в 2013 году, пишут «Известия». Россияне смогут получать препараты из ограниченного списка по рецепту врача без оплаты. В настоящее время прорабатывается модель финансирования этой системы.

Сейчас в России бесплатные лекарства получают лишь граждане льготных категорий, среди них ветераны, инвалиды, маленькие дети и другие. Кроме того, список таких препаратов утверждается каждый год. Предполагается, что с запуском новой системы лекарственные средства станут доступны для всех россиян, у которых есть полис ОМС.

Поначалу будет запущен пилотный проект, который позволит просчитать финансовую составляющую, а также в целом понять, насколько реализуема предложенная схема. Регионы примут участие в системе на добровольной основе. Аптеки будут выдавать лекарства по рецепту врача, который станет денежным документом. Периодически общий отчет должен передаваться в фонд медицинского страхования либо в другой специальный фонд.

На сегодняшний день отчисления с заработных плат граждан в фонды медицинского страхования составляют 5,1% от зарплаты, для реализации программы платеж могут увеличить на 1,5%.

По мнению экспертов, запуск такой сложной системы должен проходит поэтапно. Возможно, вначале государство будет возмещать только часть стоимости препаратов, затем бесплатные лекарства предоставят только определенным категориям граждан, например, пенсионерам, беременным и матерям-одиночкам. И только после этого программу следует распространить на всех россиян с полисами ОМС. В целом, по оценкам экспертов, реализация схемы потребует 500 млрд рублей в год.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 04.05.17

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