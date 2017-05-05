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Здоровье

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Публикации за 05.05.17

В российских больницах в ампулах с растворами нашли битое стекло

В российских больницах в ампулах с растворами нашли битое стекло

В больницах Калининграда, Вологодской области и Мордовии обнаружили посторонние примеси в ампулах для внутривенных инъекций. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это разбитое стекло. Бракованную партию выпустили на заводах в Белоруссии, где сослались на человеческий фактор.

В Калининградской областной детской клинической больнице твердые частицы в ампулах гентамицина для внутримышечных и внутривенных инъекций заметили сотрудники. Кроме того, осколки стела обнаружили в растворе кофеина бензоата натрия в одной из клиник Саранска. В городе Череповце примеси нашли в медсанчасти металлургического комбината «Северсталь», сообщает агентство «Лайф».

Как рассказали в Росздравнадзоре, бракованные ампулы обнаруживали в период с января по апрель. Служба направила информационные письма с предупреждением в другие регионы. Подозрительные партии препаратов этой серии будут изъяты и уничтожены. Ведутся проверки в медицинских учреждениях.

Отмечается, что все ампулы с растворами были произведены на заводах РУП «Белмедпрепараты» и ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» в Белоруссии. По словам замдиректора по качеству Борисовского завода Татьяны Батуро, речь идет о единичном случае с некачественной отбраковкой товара, виноват «человеческий фактор». На предприятии организовали дополнительную проверку оборудования и провели обучение сотрудников.

Кроме того, Батуро отметила, что сами ампулы закупаются в России и на Украине, поэтому завод не может нести ответственность за их качество.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.05.17

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