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Публикации за 08.05.17

Роспотребнадзор: сырое молоко сулит заражение энцефалитом

Роспотребнадзор: сырое молоко сулит заражение энцефалитом

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от употребления сырого козьего молока в районах неблагоприятной обстановки по клещевому энцефалиту. В ведомстве отметили, что клещи зачастую атакуют мелкий рогатый скот вовремя выпаса, а в случае, если клещ инфицирован, вирус может оказаться в молоке животного, сообщили в Роспотребнадзоре.

Чтобы избежать риска заражения заболеваниями, переносимыми кровососущими клещами, сырое молоко следует кипятить, отметили в ведомстве. По последним данным Роспотребнадзора, в медучреждения страны уже обратились почти 13 тыс. человек, к которым присосались клещи. Как передает РИА «Новости», в санитарном ведомстве отмечают, сто это соответствует среднегодовому показателю.

На время майских праздников с 1 по 15 мая Роспотребнадзор открыл работу Всероссийской горячей линии по профилактике клещевого вирусного энцефалита. Специалисты напоминаю, что если вы обнаружили на себе присосавшегося клеща, нужно обратитесь за помощью в поликлинику или травмпункт и обязательно сдать клеща на исследование в лабораторию.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.05.17

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