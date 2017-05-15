В России остаются регионы без доступа к чистой воде

Публикации за 15.05.17

По данным Росстата, показатель доступности безопасной воды для населения за последнее время улучшился, хоть и не значительно. Однако по-прежнему в стране есть регионы, где половина жителей не обеспечена чистой водой. Главная причина кроется в изношенных коммуникациях, считают эксперты.

Большая часть (90,7%) населения России имеют возможность пользоваться чистой водой. За последний год этот показатель несколько улучшился – на 0,37%, пишут «Известия». Меньше всего проблем, связанных с использованием некачественной воды, возникает в Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае, Саратовской области и Чувашии, заявили в Роспотребнадзоре.

В то же время в некоторых регионах ситуация изменилась в худшую сторону. Так доступ к чистой воде затруднился в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Норильске, под Мурманском и Архангельском. Это связано с тем, что грунтовые воды загрязняются в ходе разработок углеводородов и других полезных ископаемых.

В Костромской области доступ к качественной воде есть лишь у 66,7% жителей, в Бурятии – 68,3%. В Карачаево-Черкесской Республике только половина населения (50,6%) может пользоваться безопасной питьевой водой. Самая удручающая ситуация сложилась в Вологодской области – всего 42,9%.

По словам экспертов, в первую очередь проблемы с водоснабжением испытывают жители сельской местности. Во многих населенных пунктах коммуникации, которые прокладывались еще в СССР, становятся причиной вспышек заболеваний.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 12.05.17

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