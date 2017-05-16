20% осложнений от прививок происходят по вине врачей / Медики нарушают правила хранения вакцин и не умеют их вводить

Публикации за 16.05.17

В каждом пятом случае поствакцинальных осложнений (ПВО) виноват медицинский персонал, к такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора по итогам проверок за 2016 год. Чаще всего в больницах нарушаются условия хранения вакцин. Кроме того, к ПВО приводит недостаточный осмотр пациентов, а также нарушение техники введения препарата.

В первую очередь осложнения после прививок возникают у детей. В 195 случаях из 221, зарегистрированных в прошлом году, ПВО наблюдались у пациентов младше 14 лет. Объясняется это тем, что детей прививают чаще, чем взрослых, пишут «Известия». Непрофессионализм медиков при введении препарата становится причиной 20% возникновения тяжелых осложнений, таких как холодные абсцессы, гнойно-воспалительные заболевания и недостаточный иммунный ответ.

За 2016 года Роспотребнадзор проверил 15,4 тысяч медорганизаций и медицинских кабинетов в образовательных учреждениях. Были зафиксированы нарушения в части хранения и перевозки иммунобиологических лекарственных препаратов (ИЛП). Неправильный температурный режим хранения вакцин может стать причиной повышенной реакции на прививку. Например, не допускается замораживание препаратов, так как меняется их физико-химическая структура, снижается качество и эффективность. Введение таких препаратов может вызвать осложнения.

Помимо этого, санитарно-техническое состояние кабинетов, где ставятся прививки, в ряде случаев контролирующий орган посчитал неудовлетворительным. Обеспечить безопасность введения вакцин в таких условиях просто невозможно, считают эксперты.

Недостаточный осмотр и наблюдение пациентов – это еще один немаловажный фактор, влияющий на рост случаев ПВО, отмечают в Роспотребнадзоре. В ходе осмотра медики могут выявить противопоказания, а последующее наблюдения позволит оказать оперативную помощь в случае возникновения осложнений.

Зачастую родители детей, которые столкнулись с ПВО, отказываются от дальнейшей вакцинации. В результате возникает довольно многочисленная армия «антипрививочников».

По итогам проверок, чтобы избежать роста случаев поствакцинальных осложнений, Роспотребнадзор порекомендовал организовать массовое обучение медработников, а также обеспечить достаточное финансирование закупок вакцин и оборудования для хранения и транспортировки ИЛП.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.05.17

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