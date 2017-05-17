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Здоровье

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Публикации за 17.05.17

Россия заняла четвертое место в списке самых пьющих стран мира / Литва впереди планеты всей

Россия заняла четвертое место в списке самых пьющих стран мира Литва впереди планеты всей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила рейтинг стран по потреблению алкоголя на душу населения. На первом месте оказалась Литва, Россия поделила четвертую строчку списка с Польшей.

По словам директора департамента неинфекционных хронических заболеваний и укрепления здорового образа жизни Европейского бюро ВОЗ Гаудена Галеа, литовцы употребляют в среднем 16 литров алкоголя в год в пересчете на чистый этанол, пишет Delfi. «Это, по новейшим подсчетам, делает ее (Литву) крупнейшей пьяницей в Европе, а также самой пьющей страной в мире», – отметил представитель ВОЗ.

Вторую строчку антирейтинга занимает Белоруссия, жители страны выпивают около 15 литров спиртного. Третье место досталось Латвии с показателем в 13 литров на человека.

На четвертом месте расположилась Россия. Россияне пьют наравне с поляками – около 12 литров алкоголя в год.

Специалисты ВОЗ отмечают, что в борьбе с пьянством лучшими мерами считаются ограничение доступа к спиртному, запрет на его рекламу и ценовая политика. Проблема Литвы, как самого пьющего государства, в стоимости алкоголя, которая делает его доступным для большинства граждан страны.

Вильнюс, Зоя Осколкова

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