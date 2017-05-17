Россия заняла четвертое место в списке самых пьющих стран мира / Литва впереди планеты всей

Публикации за 17.05.17

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила рейтинг стран по потреблению алкоголя на душу населения. На первом месте оказалась Литва, Россия поделила четвертую строчку списка с Польшей.

По словам директора департамента неинфекционных хронических заболеваний и укрепления здорового образа жизни Европейского бюро ВОЗ Гаудена Галеа, литовцы употребляют в среднем 16 литров алкоголя в год в пересчете на чистый этанол, пишет Delfi. «Это, по новейшим подсчетам, делает ее (Литву) крупнейшей пьяницей в Европе, а также самой пьющей страной в мире», – отметил представитель ВОЗ.

Вторую строчку антирейтинга занимает Белоруссия, жители страны выпивают около 15 литров спиртного. Третье место досталось Латвии с показателем в 13 литров на человека.

На четвертом месте расположилась Россия. Россияне пьют наравне с поляками – около 12 литров алкоголя в год.

Специалисты ВОЗ отмечают, что в борьбе с пьянством лучшими мерами считаются ограничение доступа к спиртному, запрет на его рекламу и ценовая политика. Проблема Литвы, как самого пьющего государства, в стоимости алкоголя, которая делает его доступным для большинства граждан страны.

Вильнюс, Зоя Осколкова

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