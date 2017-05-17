Демонстрацию распития алкоголя на ТВ в дневное время хотят запретить

Публикации за 17.05.17

Правительство собирается рассмотреть поправки в закон, запрещающие демонстрацию употребления спиртных напитков на телевидении в дневное время. Авторы инициативы из Центра разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) отмечают, что герои фильмов, распивающие алкоголь, пропагандируют нездоровый образ жизни.

Специалисты ЦРНАП направили в кабмин письмо, в котором предлагают рассмотреть законопроект, запрещающий с 6 до 23 часов местного времени демонстрацию процессов потребления алкогольной продукции в теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах.

Эксперты считают, что показ на телевидении процесса распития спиртных напитков стоит расценивать как скрытую рекламу и пропаганду неправильного образа жизни, передает агентство «Прайм».

Главная задача законопроекта – помочь в реализации целей государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения России. Стратегия предусматривает снижение потребления спиртных напитков в РФ на 55% к 2020 году.

Эксперты ЦРНАП обратились к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой направить данный законопроект на рассмотрения в Минздрав, Роскомнадзор, ФАС и Минюст. Отмечается, что в Госдуме и Общественной палате готовы поддержать инициативу.

Москва, Зоя Осколкова

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