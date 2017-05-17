NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Здоровье

■■■■■■■■■

Публикации за 17.05.17

Демонстрацию распития алкоголя на ТВ в дневное время хотят запретить

Демонстрацию распития алкоголя на ТВ в дневное время хотят запретить

Правительство собирается рассмотреть поправки в закон, запрещающие демонстрацию употребления спиртных напитков на телевидении в дневное время. Авторы инициативы из Центра разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) отмечают, что герои фильмов, распивающие алкоголь, пропагандируют нездоровый образ жизни.

Специалисты ЦРНАП направили в кабмин письмо, в котором предлагают рассмотреть законопроект, запрещающий с 6 до 23 часов местного времени демонстрацию процессов потребления алкогольной продукции в теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах.

Эксперты считают, что показ на телевидении процесса распития спиртных напитков стоит расценивать как скрытую рекламу и пропаганду неправильного образа жизни, передает агентство «Прайм».

Главная задача законопроекта – помочь в реализации целей государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения России. Стратегия предусматривает снижение потребления спиртных напитков в РФ на 55% к 2020 году.

Эксперты ЦРНАП обратились к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой направить данный законопроект на рассмотрения в Минздрав, Роскомнадзор, ФАС и Минюст. Отмечается, что в Госдуме и Общественной палате готовы поддержать инициативу.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.05.17

В Москве зафиксирован новый масштабный выброс сероводорода. / Россия заняла четвертое место в списке самых пьющих стран мира. Литва впереди планеты всей. / Росприроднадзор снова проверяет Московский нефтезавод.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter