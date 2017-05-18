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Публикации за 18.05.17

Большинство россиян регулярно пьет алкоголь / Только треть не употребляет спиртного вообще

Большинство россиян регулярно пьет алкоголь Только треть не употребляет спиртного вообще

70% жителей России регулярно употребляют алкогольные напитки, и только 29% не пили спиртное никогда в жизни. Таковы результаты социологического опроса «Левада-Центра».

Исследователи опросили 1600 совершеннолетних граждан России в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Выяснилось, что россияне пьют алкоголь не так часто, как принято думать. Треть респондентов отметили, что выпивают реже, чем раз в месяц, каждый пятый (18%) употребляет спиртное один-два раза в месяц, 16% участников опроса пьют примерно раз в месяц.

Только 6% населения признались, что пьют алкогольные напитки несколько раз в неделю. Каждый третий и вовсе оказался трезвенником – 29% опрошенных не пили спиртное никогда.

Если посмотреть на результаты опроса десятилетней давности, то ситуация с потреблением алкоголя несколько улучшилась. В 2007 году регулярно выпивали 76% россиян, трезвый образ жизни предпочитали вести 23% жителей РФ.

Что касается количества выпитого за раз, то больше половины (59%) граждан ответили, что пьют одну-две рюмки водки, или стакан вина, или литр пива. 16% респондентов в качестве удовлетворительной дозы спиртного назвали стакан водки, или бутылку вина, или два литра пива. Целую бутылку водки, или две бутылки вина, или четыре литра пива за один раз выпивают только 4% россиян.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.05.17

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