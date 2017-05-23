Ученые: современные дети стареют быстрее нормы

Исследователи выяснили, что дети и подростки, живущие в мегаполисах, стареют быстрее нормы. Всему виной плохая экологическая обстановка.
Американские ученые исследовали 14 несовершеннолетних жителей крупных городов Калифорнии. Оказалось, что у детей укороченные теломеры – маркеры ДНК-повреждений и биологического старения, передает The Daily Mail. У человека теломеры защищают хромосомы и укорачиваются с возрастом.
Однако дети из-за развивающейся иммунной системы и физиологических особенностей больше подвержены вредному влиянию загрязненной экологии. В результате их теломеры укорачиваются быстрее, чем это было в прежние времена.
По данным Всемирной организации здравоохранения, загрязнение окружающей среды становится причиной 3,7 млн смертей в год. Ученые не раз подтверждали связь плохой экологии и возникновения болезней легких и сердца.
Сакраменто, Зоя Осколкова
Сакраменто. Другие новости 22.05.17
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