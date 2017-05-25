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Публикации за 25.05.17

Минэкономразвития отказалось от продажи табака в сети

Минэкономразвития отказалось от продажи табака в сети

Министерство экономического развития отказалось от идеи легализовать реализацию табачных изделий в интернете. В ведомстве отметили, что в целях борьбы с курением не хотят расширять каналы продаж сигарет. По словам экспертов, торговля табаком в сети еще и нерентабельна.

Идею разрешить интернет-продажи целого ряда товаров Минэкономразвития продвигало еще год назад, в ведомстве поддерживали развитие электронной торговли. В частности, предлагалось продавать онлайн табачные изделия, безрецептурные лекарства, алкоголь и ювелирные изделия. Теперь же министерство решило исключить из этого списка сигареты, пишут «Известия».

Позиция Минэкономразвития поменялась в ходе проработки вопроса легализации интернет-продаж табака. Рассматривались, в том числе, меры, направленные на сокращение числа курильщиков, а также социальная сторона вопроса. Так, например, в сети появляется проблема контроля реализации сигарет несовершеннолетним.

Кроме того, эксперты считают невыгодной торговлю табаком в интернете. Одну пачку покупать никто не будет, так как ее доставка сведет на нет любую прибыль. Есть смысл только в оптовых продажах. Также сейчас в сети активно действуют контрабандисты, которые доставляют товар без акцизных марок из соседних стран.

Стоит отметить, что в США и Европе продажи сигарет в интернете тоже запрещены. Власти принимают все меры, чтобы снизить потребление табака населением.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 24.05.17

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