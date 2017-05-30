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Здоровье

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Публикации за 30.05.17

Презервативы – по рецепту врача / В Госдуме предложили продавать интимные товары по назначению врача

Презервативы – по рецепту врача В Госдуме предложили продавать интимные товары по назначению врача

Скандальный депутат Госдумы от ЕР Виталий Милонов выступил с очередной спорной инициативой, предложив приравнять интимные товары к лекарственным и продавать только по назначению врача. Соответствующее обращение парламентарий направил главе Минздрава Веронике Скворцовой.

Милонов попросил министра здравоохранения возможность включения интимных товаров в категорию лекарственных средств, лекарственных препаратов и медицинских изделий. Таким образом, указывает депутат, контроль за распространением интимных товаров будет производиться в соответствии с действующим регулированием в сфере оборота лекарственных средств и медицинских изделий. «При этом распространение указанных товаров будет требовать лицензирования, а также их использование и применение будет происходить исключительно по назначению врача», – говорится в обращении депутата, которое цитирует «Интерфакс».

Милонов объясняет появление «нездорового интереса к сексу» и провоцирование сексуальных отклонений, в том числе, «внешними причинами»: продажей порнографической продукции, открытием специализированных магазинов «товаров для взрослых».

Парламентария призвал Сковрцову высказать свою позицию относительно необходимости «ввести ограничения на федеральном уровне в части распространения интимных товаров и запретить деятельность магазинов, осуществляющих продажу продукции «для взрослых». Милонов при этом уточнил, что он не инициирует ввести запрет на продажу указанных товаров, а предлагает «предусмотреть случаи, при которых их использование необходимо по медицинским показаниям для коррекции сексуальных отклонений в поведении».

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 30.05.17

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