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Здоровье

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Публикации за 30.05.17

В России пациенты стали чаще заражаться внутрибольничными инфекциями

В России пациенты стали чаще заражаться внутрибольничными инфекциями

Число пациентов, подхвативших инфекцию во время оказания медицинской помощи в российских клиниках, за год выросло. Об этом говорится в Роспотребнадзора РФ о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 2016 году.

По данным службы, в общей сложности в 2016 году по России были зафиксированы более 24 тысяч случаев заражения внутрибольничными инфекциями, что на 7,7% больше, чем годом ранее. В большинстве своем заболевают пациенты хирургических стационаров, на них приходится около трети от общего количества случаев заражения.

По числу пострадавших на первое место вышли внутрибольничные пневмонии, с этим видом заболеваний связаны около четверти (24,1%) случаев заражения. На послеоперационные инфекции приходится 22,7% случаев, затем идут гнойно-септические инфекции новорожденных (15,5%) и рожениц (11,7%).

Заметно выросла доля других инфекционных заболеваний, в том числе гриппа, так в 2015 году таких было 7,7%, в 2016 – 9,6%.

Эпидемиологи отмечают, что в последние годы растет число внутриутробных инфекций новорожденных. По мнению экспертов Роспотребнадзора, это может быть связно с попытками сокрытия случаев внутрибольничной инфекции у новорожденных под диагнозом «внутриутробная инфекция».

Примечательно, что в некоторых регионах инфекции новорожденных вообще не регистрируются. В частности, такая ситуация сложилась в Ингушетии, Карачаево-Черкесской и Чеченской республиках, а также в Чукотском автономном округе.

Впрочем, есть в докладе надзорной службы и положительные моменты. Так пациенты стали реже заражаться вирусами гепатита В и С. Кроме того, почти вдвое уменьшилось количество вспышек инфекционных заболеваний в клиниках.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.05.17

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