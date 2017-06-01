Кровь младенцев излечит рак и омолодит стариков

Биологи обнаружили, что переливание крови молодых людей благотворно влияет на организм пожилых пациентов. В некоторых случаях отмечается обновление клеток и органов, а также сокращается развитие раковых опухолей и вероятность возникновения болезни Альцгеймера.

Врач и бизнесмен Джесс Кармазин, чтобы проверить результаты опытов, проведенных ранее на мышах, набрал 600 добровольцев и организовал масштабные клинические испытания в рамках стартапа Ambrosia, пишет журнал New Scientist.

По словам Кармазина, первые тесты показали, что у пожилых людей, которым переливали кровь более молодых, реже развивались онкологические заболевания – концентрация маркеров рака снизилась на 20%. Число бляшек бета-амилоида (указывают на возможность развития болезни Альцгеймера) в нервной системе подопытных упало на 20%.

Кроме того, у пожилых пациентов заметно понизилось число молекул, указывающих на другие проблемы со здоровьем. В частности, концентрация холестерина в их крови снизилась на 10%.

Ученые пока не знают точно, чем отличается «молодая» и «старая» кровь, и будут ли последствия таких переливаний иметь продолжительный эффект. Тем не менее, Кармазин задумался о скорейшем продвижении подобной «терапии» в медицинскую практику.

Доктор настаивает на продолжении исследований в этой области, однако, по его словам, очень сложно найти добровольцев. Люди, которые приняли участие в его эксперименте, заплатили по 8 тысяч долларов, чтобы окупить все расходы, а также приняли на себя ответственность за возможные последствия. Со временем становится все сложнее находить тех, кто готов заплатить такие деньги за плацебо.

Беркли, Зоя Осколкова

Беркли. Другие новости 01.06.17

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