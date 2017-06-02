Депутаты хотят запретить больницам оказывать платные услуги

Комитет Госдумы по охране здоровья разрабатывает законопроект, который запретит государственным и муниципальным больницам оказывать платные услуги. На такие меры депутаты хотят пойти, чтобы уменьшить очереди к врачу.

По словам председателя комитета ГД по охране здоровья Федота Тумусова, в настоящее время записаться к врачу в поликлинике часто можно лишь за несколько дней. Однако если пациент готов заплатить за прием, к доктору можно попасть в этот же день, пишет «Парламентская газета».

«Пока мы не запретим государственным и муниципальным клиникам оказывать платные медуслуги, у пациентов будут проблемы с записью к врачу», – пояснил парламентарий.

Законопроект, который поступит на рассмотрение в Госдуму уже в июне, предусматривает полный запрет на платные медицинские услуги государственным клиникам. Теперь за деньги полечиться можно будет только в частных медучреждениях.

Более того, попытки врачей взять деньги с пациентов будут рассматриваться как вымогательство взятки.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.06.17

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