Россельхознадзор предупредил об опасной рыбе в российских магазинах

На прилавках российских магазинов вскоре может появиться прошлогодняя и некачественная рыбы под видом свежего улова. Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, вброс может иметь массовый характер.

«Свежая рыба вскоре пойдет в реализацию на российский берег... Однако вместе со свежей рыбой в реализацию, под видом улова этого года, может пойти нереализованная рыбная продукция прошлогоднего улова. Как показывает практика, не все уловы прошлого года были реализованы их владельцами. ... Именно сейчас, когда на продовольственный рынок пойдут первые партии рыбной продукции нового улова, может произойти массовый вброс в свободную реализацию потерявшей качество рыбы прошлого года под видом свежей», – отметили в ведомстве.

В связи с этим Россельхознадзор рекомендует обращать внимание на внешний вид рыб (в частности, жабры и глаза), а также требовать у продавцов в случае подозрений сопроводительные ветеринарные документы. Так, по словам директора Владивостокского филиала ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора Павла Гаврыша, необходимо знать несколько признаков определения свежей и залежалой рыбы.

Относительно старой рыбы он рассказал, что «налицо пожелтение внешних покровов, особенно мест разрезов рыбы и иных мест соприкосновения с воздухом». «Второе. Жабры. Если у свежей, пригодной к употреблению рыбы, они красные, алого цвета, то у рыбы хранившейся долгое время они приобретают буро-коричневый оттенок. У такой рыбы уже появляется характерный запах прогорклого масла, а чешуя теряет свой блеск и плохо удерживается на рыбе (сельдь – исключение, у нее чешуя нестабильна даже у свежей)», – пояснил эксперт, добавив, что просроченной рыбы характерны впалые мутные глаза, а при после разморозки такой рыбы мяса легко отделяется от костей.

По словам Павла Гаврыша, при нарушении сроков или стандартов хранения приводит к появлению несвойственных рыбе запахов. При кулинарном приготовлении такой рыбы запах усиливается, вкусовые качества ухудшаются вплоть до пищевого отравления.

Общий рекомендуемый вылов лососевых рыб в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составляет 318 тыс. тонн.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.06.17

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