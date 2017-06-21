Регионы заметно урезали расходы на лекарства для онкобольных Больше всех сократили затраты Югра и Сахалин

Около половины регионов в России сократили затраты на покупку препаратов для онкологических больных. Уменьшение объема годового финансирования на одного онкобольного зафиксировано в 37 субъектах РФ, сообщают «Известия» со ссылкой на данные статистики госзакупок за 2016 год. Наибольшее снижение наблюдается в Сахалинской области (-48,5%), в Ханты-Мансийском автономном округе (-47,9%) и Магаданской области (-39%). При этом Севастополь увеличил затраты на 451%, Республика Бурятия – на 249,9%, Воронежская область – на 231,9%.

По данным НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента, больше всех на препараты одному пациенту в год выделяют в Республике Бурятия – 109,1 тыс. рублей. На второй строчке Ямало-Ненецкий автономный округ – 101,8 тыс. рублей. Тройку лидеров замыкает Москва – в среднем 98,5 тыс. рублей в год на одного онкобольного.

При этом в российской столице в прошлом году проживало больше всех пациентов с онкологическими заболеваниями – 274,2 тыс. человек. На втором месте по их количеству – Подмосковье (199,2 тыс.), далее следует Краснодарский край – 154,7 тыс. пациентов. В этих регионах в среднем затраты на препараты для одного онкобольного составляют 36,9 тыс. и 22,6 тыс. рублей в год соответственно.

Меньше всего средств на лекарства для одного больного в год тратят в Саратовской области. По итогам 2016 года, после сокращения финансирования на 35,8% эта сумма составляет 10,8 тыс. рублей. В регионе при этом зарегистрировано 65,8 тыс. онкобольных.

По мнению директора НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давида Мелик-Гусейнова, проблемы с финансированием возникают в первую очередь потому, что «в России нет общего стандарта оказания помощи больным раком».

«Нужно понимать, вне зависимости от региона проживания на лечение рака нужны одни и те же препараты. А у нас получается, что всё зависит от возможностей регионального бюджета», – отметил он. В связи с этим эксперт предложил «убрать разделение на федеральных и региональных льготников».

С ним согласился главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, директор Российского онкоцентра им. Н.Н. Блохина Михаил Давыдов. По его словам, пока не будут утверждены единые правила финансирования, люди с онкологическими заболеваниями не смогут получать всю необходимую помощь.

Эксперты объясняют снижение затрат на препараты для онкобольных в том числе подорожанием лекарственных препаратов. Ранее сообщалось, в 2014-2016 годах только в Москве стоимость ряда препаратов для лечения онкологии по госзакупкам выросла в 3-11 раз.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 21.06.17

Суд обязал Ирбитскую ЦГБ выдавать пациентам бесплатные бахилы. / Птичий грипп скоро станет «супервирусом». / Спектор объяснил, почему медкластер должны построить в Академическом. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»