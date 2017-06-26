В России более 300 тысяч человек пострадали от укусов клещей

По данным Роспотребнадзора, с начала года более 306 тысяч жителей России обратились за медицинской помощью по поводу присасывания клещей. Зафиксированы 285 случаев заболевания вирусным энцефалитом и 959 случаев заражения иксодовым боррелиозом.

В общей сложности в рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий обработано 207 тысячах гектар во всех субъектах РФ, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. В регионах открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности вирусом клещевого вирусного энцефалита и боррелиями.

По информации службы, число заболевших в результате укусов клещей в текущем году ниже уровня прошлого года и не превышает среднемноголетних значений за аналогичный пятилетний период.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 23.06.17

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