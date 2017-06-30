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Здоровье

У Байконура нашли чумных грызунов, сотрудникам космодрома необходимы прививки

У Байконура нашли чумных грызунов, сотрудникам космодрома необходимы прививки

Руководству космического комплекса «Байконур» порекомендовали провести дезинфекцию территории и вакцинировать сотрудников от чумы. Об этом сообщает комитет охраны общественного здоровья Минздрава Казахстана.

По данным министерства, в 12 км от города Байконура были обнаружены грызуны, зараженные чумой, передает «Интерфакс». «О выявленной эпизоотии было проинформировано руководство комплекса «Байконур», которому рекомендовано провести профилактическую дезинсекцию территории и вакцинацию работников», – говорится в сообщении.

Кроме того, о случившемся уведомили главу администрации Кармакшинского района, где была выявлена культура чумы. Отмечается, что местные власти уже проводят обработку территории, а также ведут санитарно-просветительную работу с населением.

На данный момент заболеваний чумой среди людей и домашних животных не зарегистрировано.

Байконур, Зоя Осколкова

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