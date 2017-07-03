Смог в крупных городах лишает людей 10 лет жизни

Ученый из Дании Микаэль Андерсен пришел к выводу, что вредные вещества в воздухе и смог сокращают среднюю продолжительность жизни человека на 9-11 лет. Об этом говорится в статье, опубликованной журнале Ecological Indicators.

В общей сложности была изучена статистика смертности свыше 100 тысяч жителей ЕС и США, чего хватило Андерсену и его коллегам, чтобы оценить «вклад» загрязнения окружающей среды в их продолжительность жизни. В итоге был сделан вывод, последствия смога недооценены, передает РИА «Новости».

При повышении уровня загрязнения воздуха на 10 нанограмм на кубический метр, средняя продолжительность жизни человека сократится на 9-11 лет, по сравнению с теми людьми, которые жили в экологически чистых регионах.

Как отметил Андерсен, результаты исследований должны побудить европейские государства пересмотреть свою политику в отношении норм очистки воздуха.

«В последние годы возникла обеспокоенность по поводу выбросов вредных газов и того, как они влияют на здоровье человека, что стало особенно ярко проявляться после скандала вокруг дизельных автомобилей Volkswagen в 2015 году. Несмотря на это, многие страны Европы не могут привести себя в соответствие со стандартами ЕС», – констатировал Андерсен.

Согласно оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 80% жителей живут городах, где концентрация вредных веществ превышает допустимые нормы.

Копенгаген, Мария Вяткина

Копенгаген. Другие новости 03.07.17

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