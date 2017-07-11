Ученые: любители кофе живут дольше

Любители кофе, выпивающие три чашки этого напитка ежедневно, в среднем живут дольше остальных, а заболевания сердца, сосудов и желудочно-кишечного тракта у них встречаются реже, заявили британские ученые в статье, опубликованной в журнале Annals of Internal Medicine.

«Самое главное, что эти результаты были характерны для всех десяти европейских стран, которые мы изучили, несмотря на большие различия в кофейных традициях в них. Кроме того, нам удалось найти потенциальное объяснение этому благотворному эффекту: мы обнаружили, что употребление кофе улучшает работу печени и иммунной системы. Все это позволяет нам увереннее говорить о том, что кофе действительно может позитивно влиять на здоровье», – заявил Марк Гунтер (Marc Gunter) из Имперского колледжа Лондона (Великобритания).

Как отмечает РИА «Новости», в последние годы ученые все активнее изучают то, как обыденные продукты питания в действительности влияют на здоровье. К примеру, биологи достаточно давно считали, что употребление кофе и других кофеиносодержащих напитков может негативно влиять на работу сердца у людей с аритмией, однако длительные наблюдения за здоровьем нескольких тысяч сердечников показали, что это не так.

«На текущий момент мы пока не можем давать четкие рекомендации насчет того, стоит ли пить больше или меньше кофе. Тем не менее, полученные нами результаты показывают, что умеренное употребление кофе, около трех чашек в день, не вредит здоровью человека и, возможно, улучшает его», – заключает Гунтер.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 11.07.17

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