Ученые выявили опасный эффект аспирина

Группа американских ученых поставила под сомнение эффективность ацетилсалициловой кислоты при противораковой терапии. Общеизвестно, что аспирин блокирует деление злокачественных клеток. Однако исследователи пришли к выводу, что данный препарат ускоряет мутацию в опухолевых тканях, что весьма осложняет дальнейшее лечение. Об этом говорится в статье, опубликованной в Journal of the Royal Society Interface.

Исследователи из Калифорнийских университетов в Ирвайне и Сан-Диего, а также Медицинского центра Бэйлорского университета в Далласе определили в лабораторных условиях скорость роста клеток колоректального рака, обработанных различными дозами аспирина. Затем они оценили, как лекарство подействовало на эволюционный потенциал опухоли.

Исследование показало, что отдельно взятая злокачественная клетка под воздействием аспирина практически полностью утрачивает способность клонировать. Однако ацетилсалициловая кислота увеличивает эволюционный потенциал колонии опухолевых клеток. Обработка ее лекарством приводит к накоплению большего количества мутаций, которые позволяют болезни эффективнее распространяться, а лечение, напротив, становится затруднительным.

Другими словами, если речь идет о большом количеством раковых клеток, аспирином их лучше не обрабатывать вовсе. Следующий шаг ученых – проверить свои выводы на реальных пациентах, пишет «РГ».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 07.09.17

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