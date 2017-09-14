Заменители сахара повышают риск развития диабета II типа

Ученые выяснили, что искусственные подсластители повышают риск развития диабета II типа. О результатах исследования было объявлено на ежегодном собрании Европейской ассоциации изучения диабета.

В ходе исследований 27 здоровых добровольцев разделили на две группы. Участники первой группы в течении двух недель ежедневно выпивали по полтора литра диетических напитков, в которых содержались сукралоза и ацесульфам. Остальные получали плацебо.

Спустя 14 дней эксперимента эксперты изучили состояние здоровья добровольцев. Выяснилось, что у тех, кто получал подсластители, стала хуже усваиваться глюкоза. При ее употреблении у них наблюдались резкие скачки ее содержания в крови, что может способствовать развитию диабета.

Как пишет Medikforum.ru, хотя результаты носят предварительный характер, а в эксперименте принимало участие небольшое число добровольцев, авторы работы надеются, что им удастся привлечь внимание к возможным рискам, связанным с употреблением искусственных подсластителей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.09.17

Смертельный наркоз: в Подмосковье молодой человек скончался в больнице от анафилактического шока. / Ученые: кошачий паразит может вызывать рак мозга у людей. / Суд обязал Верхотурскую ЦРБ возить пациентов на гемодиализ в Нижний Тагил. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»