Из-за опасного паразита носители контактных линз рискуют ослепнуть

Австралийские медики бьют тревогу, за последние несколько лет резко возросло число случаев заражения опасным паразитом Acanthamoeba keratitis, которого можно подхватить через воду. В группе риска оказались люди, пользующиеся контактными линзами. Выяснилось, что заболевание прогрессирует и в России.

Паразит обитает в водной среде и проникает в глаз человека через микротравмы, которые можно получить, например, надевая контактные линзы. Попадая в глазное яблоко, Acanthamoeba может вызвать полную потерю зрения в течение нескольких недель. Паразит, который питается бактериями, может присутствовать во всех видах воды, включая воду в плавательных бассейнах, в бане и даже дождь и снег.

Первыми обратили внимание на всплеск заболевания австралийские медики. В связи с ростом популярности контактных линз возросло и число пострадавших. Однако Acanthamoeba содержится в воде по всему миру, а потому представляет угрозу и для россиян.

По данным издания «Доктор Питер», ранее в больницах Санкт-Петербурга случаев заражения были единицы, в последние 3-4 года опасный диагноз ставят десяткам человек. По словам офтальмологов, успех лечения зависит от своевременного обращения к врачам. Среди первых симптомов, которые должны насторожить – светобоязнь, сильное слезотечение, выраженная боль в глазах.

Примечательно, что раньше медики советовали промывать глаза водопроводной водой, при любом подозрении на травму. Сегодня специалисты категорически против этой рекомендации, так как опасного паразита убивает только хлорка и кипячение. Не подойдет даже вода в бутылках, только охлажденная кипяченая вода.

Лечение пациентов с акантамёбным кератитом может длиться долгие годы, зачастую болезнь приводит к слепоте. Согласно статистике, каждому пятому пострадавшему требуется хирургическое лечение в виде пересадки роговицы, чтобы полностью удалить паразита из глазного яблока.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 22.09.17

В Хакассии отравились более 20 школьников, шесть детей госпитализированы. СКР проводит проверку. / Изобретено устройство, определяющее паленую водку в закрытой бутылке. / В Крыму накрыли банду бутлегеров – с цехом и торговыми точками. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»