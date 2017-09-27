Ученые: хорошее настроение поможет в борьбе с гриппом

Британские исследователи выяснили, что число антител к вирусу гриппа, вырабатывающееся в организме после вакцинации, сильно зависит от настроения человека. Ученые советуют сохранять бодрость духа в течение шести недель после прививки.

Специалисты Ноттингемского университета обратили внимание на то, что доля заболеваемости среди представителей молодежи, которые были привиты, составляет 10-30%. В то же время вакцина срабатывает только у половины пожилых людей, а обычно и того реже, пишет «Утро.ру».

Ученые решили провести эксперимент, чтобы проверить какие факторы влияют на восприимчивость к вирусу. Несколько десятков пожилых британцев вели дневники после того, как им сделали прививку от гриппа. Она записывали свое самочувствие и фиксировали настроение. Медики периодически проверяли количество антител в их крови.

Выяснилось, что уровень сопротивляемости организма напрямую зависит от настроения. Те, кто сохранял бодрость и оптимизм, оказались на 8-14% менее восприимчивы к вирусу, чем те, кто находился в подавленном состоянии.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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