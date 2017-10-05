«Свиной грипп» пришёл в Россию: зафиксированы первые случаи заболевания

В России «свиным гриппом» H1N1, который в 2009 году унес жизни тысяч людей по всему миру, заразилась семья из четырех человек. Это первый случай заболевания с начала сезона. Об этом сообщила сегодня главный государственный санитарный врач Анна Попова.

По ее словам, больные проживают в одном из южных регионов: женщина, ее беременная дочь и двое маленьких детей. Они подхватили вирус, путешествуя по Ближнему Востоку, передает «Рен-ТВ».

«Мы в этом году ждем возврата в новом штаммовом варианте пандемического гриппа A/H1N1W», – предупредила Попова и добавила, что все медицинские учреждения страны приводят в полную готовность.

По словам главного санитарного врача России, очаги заболевания пандемическим гриппом сейчас наблюдаются в Китае и странах Южного полушария. «Такие завозы (вируса H1N1 – ред.) с учетом с возрастающей и уже возросшей миграции населения, безусловно, будут. Сегодня мы настроены на то, чтобы купировать и такие ситуации», – подчеркнула Попова, слова которой цитирует РИАМО.

По данным на сайте ВОЗ, на момент появления в 2009 году пандемический вирус H1N1 был новым и у большинства людей иммунитет к нему отсутствовал или был слабым.

После первых вспышек в Северной Америке в апреле 2009 года новый вирус гриппа быстро распространился по всему миру, охватив десятки стран. Жертвами пандемии стали около 20 тысяч человек, по другим оценкам, от свиного гриппа умерли более 200 тысяч человек. В России свиным гриппом переболели 21 тысяча человек, более 100 из них скончались.

Пандемический вирус H1N1 распространяется между людьми подобно вирусам сезонного гриппа. Заразиться можно, вдыхая микрокапли, выделяемые заболевшим при кашле или чихании. Также микрокапли могут инфицировать руки и поверхности.

Признаки пандемического гриппа схожи с гриппозными проявлениями – это дискомфорт, повышенная температура, кашель, головная боль, боль в мышцах и суставах, боль в горле и насморк, иногда тошнота и диарея.

По словам Поповой, в России в настоящее время отмечается рост заболеваемости ОРВИ. В связи с этим главный санитарный врач посоветовала мыть руки, избегать контактов с заболевшими и вовремя делать прививки.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 05.10.17

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