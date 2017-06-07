В Россию придет новый вирус гриппа

Роспотребнадзор сообщил о возможном появлении в России нового вируса гриппа. Вероятно, он будет похож на свиной грипп 2009 года, но может быть и принципиально другим.

«В следующем эпидемическом сезоне 2017-2018 годов возможно появление либо нового антигенного варианта гриппа А(H1N1)pdm09, либо значительно отличающегося по антигенным свойствам нового вируса А(H1N1). Одновременно прогнозируется циркуляция вирусов гриппа В и А(H3N2)», – сказано в годовом докладе службы.

По словам ученых, новая разновидность пандемического штамма гриппа 2009 года будет схожа по воздействию на организм с предыдущей, пишут «Известия». Напомним, тогда свиной грипп спровоцировал масштабную эпидемию во всем мире. В России жертвами вируса стали 21 тысяча человек, более 100 из них скончались.

Впрочем, в Роспотребнадзоре уточнили, что на этот раз специалисты не прогнозируют эпидемии, так как новые штаммы уже включены в состав вакцины от гриппа.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.06.17

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