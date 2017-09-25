В Челябинске опасаются «свиного гриппа»

В горздраве предупредили челябинцев об опасности «свиного гриппа».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске в нынешнем эпидемическом сезоне, помимо обычного сезонного гриппа, ожидается циркуляция вируса H1N1, известного как «свиной грипп». Об этом заявила начальник управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова.

«В прошлом году в Челябинске было зарегистрировано 549 тысяч заболевших, преимущественно болели дети. Однако осложнений было немного, поскольку циркулировал сезонный грипп. В этом году по данным Роспотребнадзора у нас ожидается вирус гриппа H1N1, который приводит к летальным исходам», – отметила чиновница.

По словам г-жи Горловой, на сегодняшний день лечебные учреждения Челябинска готовы к работе в условиях эпидемии. Проводится обучение медработников, создан трехмесячный резерв средств защиты и медикаментов. В этом году поступило достаточно вакцины, чтобы бесплатно привить сотрудников предприятий различных форм собственности. Бригады медиков готовы выехать на место работы челябинцев, но при условии, что предварительная заявка будет направлена группой минимум из 20 человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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