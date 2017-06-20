Птичий грипп скоро станет «супервирусом»

Американские ученые-биологи пришли к выводу, что птичий грипп H7N9 находится в двух шагах от того, чтобы мутировать в сверхзаразный вирус, который способен вызывать масштабные пандемии и убивать людей миллионами. Соответствующие выводы были опубликованы в журнале PLoS Pathogens.

Как отмечают ученые, вспышки птичьего и свиного гриппа начали вызвать серьезные опасения в экспертной среде уже в конце 2000 годов. Некоторые вирусологи даже заявляли об угрозе повторения пандемии гриппа-«испанки» в 1918 году, в результате которой погибли миллионы людей.

Единственным «утешением» ученых было то, что эти вирусы не могут распространяться воздушно-капельным путем и передаваться от человека к человеку – этими видами гриппа заражались только те люди, которые находились в непосредственном контакте с больными животными.

Однако в 2013 году в Китае во время вспышки инфекции, которую вызывал новый штамм птичьего гриппа H7N9, ученые выяснили, что этот вирус может передаваться от человека к человеку.

Дальнейшие исследования показали, что вирус успел мутировать и приобрел несколько новых изменений в структуре оболочки. Если в одном из белков его оболочки произойдут изменения, он будет передаваться от птицы к человеку.

Для дальнейшего изучения процесса изменения вируса необходимы эксперименты на животных. Однако в США из опасений, что результаты опытов помогут в разработке нового биологического оружия, такие исследования запрещены. Не исключено, что решать проблему придется вирусологам в Китае или в других стран Азии, где подобных запретов нет.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.06.17

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