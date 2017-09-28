Ученые: Половина гигиенической помады и бальзамов опасна для здоровья

Французские исследователи выяснили качества гигиенической помады. Они обнаружили, что половина опытных образцов содержит отравляющие вещества, передает ресурс Local. Тесты проводились по заказу крупнейшей французской группы защиты интересов потребителей Que Choisir.

Всего изучению подвергся 21 образец бальзамов для губ разных фирм, в том числе крупных косметических брендов. Химический анализ показал, что в 10 из них содержатся канцерогены.

В итогах исследования также отмечается, что отдельных образцах гигиенической помады содержатся минеральные масла с насыщенными углеводородами, передает РИА «Новости». Эти соединения при попадании в организм способны вызывать воспалительные процессы в лимфатических узлах и печени. Ученые предостерегают, что эти вещества особенно опасны в составе помады или бальзама для губ, так как они попадают в организм при приеме пищи или употреблении напитков.

Париж, Иван Гридин

Париж. Другие новости 28.09.17

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