Ученые нашли простой способ сбросить лишние килограммы

Американские ученые назвали напиток, употребление которого поможет в борьбе с лишним весом. По мнению специалистов, добавление ложечки масла в кофе способствует похудению. Все дело в правильных пропорциях.

Исследователи Университета биологических исследований в Аризоне вычислили, что 10 граммов жира в кофе по утрам поможет взбодриться и позволит скинуть лишние килограммы. При этом добавлять в кофе сахар не рекомендуется, пишет портал Gizmondo.

Рецепт также не работает в сочетании с чаем, так как тиамин не способен расщеплять частицы жира, из-за чего организм усваивает их значительно хуже.

Кроме того, кофе для похудения не стоит пить вечером, а в течение дня ученые рекомендуют употреблять не более одной чашки бодрящего напитка

Финикс, Службы информации РИА «Новый День»

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