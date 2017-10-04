Ученые назвали простой способ избавиться от лишнего веса

Ученые определили простой способ, который поможет снизить вес тела и улучшить работу кишечника, нормализовав его микрофлору. Выводы исследователей содержатся в статье, опубликованной в издании European Journal of Nutrition. Что примечательно, таким оздоровительным эффектом обладает всем хорошо знакомый напиток.

«Мы давно знали, что полифенолы, содержащиеся в зеленом чае, сильнее действуют на здоровье, чем аналогичные вещества в черном чае, так как они могут проникнуть в ткани и кровь человека. Оказалось, что черный чай может действовать на микрофлору кишечника, что само по себе может улучшать здоровье людей и снижать их вес», – рассказала Сьюзан Хеннинг (Susan Henning) из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (США).

Как передает РИА «Новости», серьезный интерес к полезным эффектам черного чая ученые проявляют на протяжении нескольких последних лет. О свойствах зеленого чая известно многие и уже достаточно давно. Чтобы подробно изучить свойства черного чая, исследователи решили поставить опыты на мышах. Грызунов содержали на различных диетах с разным сочетанием жиров и сахаров. При этом во всех случаях мыши получали больше калорий, чем им требовалось, из-за чего они набирали избыточный вес.

Затем исследователи разделили лабораторных животных на несколько групп и стали добавлять в корм некоторых групп экстракты зеленого и черного чая. Как оказалось, эффект от черного чая был ничуть не меньше, чем от зеленого. Буквально за месяц вес растолстевших ранее грызунов пришел в норму.

Это удивило ученых, так как считается, что полифенолы и другие потенциально полезные вещества, содержащиеся в черном чае, в принципе не могут проникнуть через стенки кишечника, чтобы попасть в кровь. Сравнив отличия в работе организма мышей, получавших черный чай, и других грызунов, команда Хеннинг пришла к выводу, что снижение веса и другие позитивные сдвиги были связаны с резкими изменениями в составе микрофлоры.

Исследователи выяснили, что вещества из черного чая стимулировали рост некоторых полезных бактерий и подавляли развитие микроорганизмов, часто обитающих в кишечнике тучных людей и грызунов. Это, считают ученые, и помогло мышам сбросить лишний вес, улучшить метаболизм и получить другие плюсы. Такие выводы, как отмечают ученые, говорят в пользу того, что аналогичных эффектов можно добиться и для организма человека – если употреблять много черного чая, не увлекаясь при этом сладостями и сахаром.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.10.17

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