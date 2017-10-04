Российские ученые научились находить и удалять рак ультразвуком

В России представлен опытный образец первого аппарата собственной разработки, который способен при помощи ультразвуковых волн не только диагностировать, но и удалять раковые опухоли на ранней стадии развития. Авторами изобретения являются ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ).

Аппарат способен удалить злокачественные образования без хирургического вмешательства, что позволяет избежать послеоперационных осложнений. Его будут применять для абляции (уничтожения) новообразований в молочной, щитовидной железах, почках, печени и других органах.

По словам заведующего лабораторией «Медицинская ультразвуковая аппаратура» СПбПУ Александра Берковича, аппарат определяет новообразование при помощи диагностического сканера, а затем специальным силовым датчиком излучает направленный ультразвук, разрушающий опухоль, передает РИА «Новости».

Как правило, работа аналогичных приборов для абляции проходит под контролем МРТ, что значительно удорожает процедуру. Разработанный в Политехе аппарат будет относительно дешев в применении, и может использоваться сразу в трех качествах: диагностическом, терапевтическом и термометрическом (измерение температуры).

Беркович отметил, что французские разработчики совмещают в своих приборах диагностическую и терапевтическую технологии, но стоимость их комплексов превышает цену российского. СПбПУ намерен совместно с компанией АО «Новосибирский приборостроительный завод» внедрить разработку в производство. Выпуск аппарата на рынок запланирован на 2019 год.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 04.10.17

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