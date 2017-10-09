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Здоровье

Ученые: проблем с памятью поможет избежать mind-диета

Ученые: проблем с памятью поможет избежать mind-диета

Финский диетолог Сату Ювякорпи в интервью газете Helsingin Sanomat рассказал, что вредные привычки влияют на способность человеческого мозга обрабатывать информацию. Однако проблем с памятью можно избежать, употребляя в пищу определенные продукты.

По словам ученого, несбалансированное питание делает клеточную мембрану более жесткой. В результате способность клеток передавать информацию снижается, а мозг хуже усваивает поступающие данные.

В первую очередь на функцию памяти влияет недостаток витамина B, злоупотребление алкоголем и курение. Кроме того, негативное воздействие оказывает большое количество в рационе углеводов низкого качества и животных жиров.

Диетолог советует добавить в ежедневное меню рыбу, которая содержит жирные кислоты омега-3, они увеличивают проницаемость клеточной мембраны и улучшают передачу сигналов.

Основа так называемой mind-диеты состоит из темно-зеленых листовых овощей, орехов и ягод. Также улучшают мозговую активность кофе, чай и какао.

Хельсинки, Зоя Осколкова

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